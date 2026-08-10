Jeff Bezos et le cofondateur de Facebook pourraient devenir actionnaire de Liverpool

Après LeBron James, Jeff Bezos ? Un consortium incluant le fondateur d’Amazon , dont la fortune est estimée à 280 milliards de dollars, ainsi que le cofondateur de Facebook , Eduardo Saverin (33 milliards de dollars), est sur le point d’acquérir une participation minoritaire importante au sein de Liverpool FC , selon Sky Sports .

Une annonce cette semaine en ce sens ?

Une annonce du fonds d’investissement propriétaire, Fenway Sports (dont RedBird Capital, fonds d’investissement propriétaire de Toulouse, détient des parts), pourrait potentiellement intervenir dès cette semaine, sans qu’on sache à quelle hauteur du capital. Pour rappel, le basketteur LeBron James détenait déjà 2 % des Reds en 2021 , et a augmenté depuis sa participation, sans qu’on sache la taille de sa nouvelle part dans ce gros gâteau.…

NB pour SOFOOT.com