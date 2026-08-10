Diego Simeone surpris par son fils Giuliano

Milieu droit, mais c’est le piston qu’il savoure. Giuliano Simeone fait le bonheur de son père pour ce qu’il produit sur le terrain . Arrivé en 2019 de River Plate dans le club que Diego coache, le joueur de 23 ans monte en puissance depuis deux saisons , depuis son retour à l’Atlético de Madrid après des prêts successifs à Saragosse et Alavés.

« Je me souviens des Jeux olympiques qui ont eu lieu en France il y a deux ans , rembobine le Cholo auprès de France Football . Je regardais l’Argentine et le premier joueur qui a attiré mon regard, c’est le numéro 17, sans regarder le nom. Après, j’ai vu qu’il s’appelait Simeone, mais ce n’est pas de ma faute s’il s’appelle comme ça. Le gars répondait à ce que j’aime voir chez un footballeur. » …

NB pour SOFOOT.com