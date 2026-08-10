Kylian Mbappé de retour à l'entraînement
Fini les vacances pour le Kyks. Après trois semaines méritées de mise au vert, Kylian Mbappé était de retour ce lundi matin à l’entraînement avec le Real Madrid, en compagnie d’Ibrahima Konaté et de Marc Cucurella . L’occasion pour lui de rencontrer son nouveau coach, José Mourinho, et de réaliser ses séries de tests médicaux et physiques traditionnels avant de prendre part à l’entraînement collectif, prévu à 10 heures du côté de Valdebebas.
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