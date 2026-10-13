Un très bel hommage à Jean-Marc Furlan

Buteur au grand cœur. Auteur du dernier but dijonnais lors de la large victoire face à Metz, Quentin Bernard a célébré pour une personne qu’il affectionne beaucoup : Jean-Marc Furlan , son ancien entraîneur à Brest et à Auxerre, qui souffre d’une maladie neurodégénérative.

Comme le grand buteur qu’il est (9 buts en 569 matchs), il n’a pas tremblé au moment de faire sa célébration, un signe J-M-F devant la caméra. Ou peut-être un tout petit peu. « J’ai mélangé un peu les lettres » , a-t-il avoué. Mais ce n’est pas grave, car c’est le geste qui compte. Surtout quand il est accompagné d’un beau discours.…

LP pour SOFOOT.com