Andy Carroll parle de l'impact positif après avoir pris la parole sur les agressions sexuelles

Quelques semaines après avoir publié son autobiographie Owning It , dans laquelle il révélait notamment avoir été victime d’une agression sexuelle, Andy Carroll continue de parler sur le sujet. Il avait déjà révélé qui était l’auteur de cette agression dans un interview au Sun , Kevin Adams, un professeur de danse notamment passé sur la BBC. Ce qu’il raconte cette fois-ci, dans le podcast Football Uncensored , fait froid dans le dos.

Loin d’être un cas isolé

« Il y a en fait des gens que je connais très bien et qui sont venus me voir pour me dire : ‘ Une histoire similaire m’est arrivée.’ Des gens du milieu du football aussi , confie Carroll. Des footballeurs connus m’ont appelé pour me remercier. Et pour moi, en parler dans le livre, c’était la bonne chose à faire. » …

LP pour SOFOOT.com