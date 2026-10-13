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Donnarumma a perdu son sang-froid avec un fan de Liverpool
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 12:47

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Donnarumma a perdu son sang-froid avec un fan de Liverpool

Donnarumma a perdu son sang-froid avec un fan de Liverpool

Ne jamais céder à la colère. Dans la foulée de la victoire de Manchester City ce dimanche face à Liverpool, une altercation s’est déroulée impliquant des fans des Reds et le portier italien des Skyblues, Gianluigi Donnarumma, rapporte le Telegraph .

Alors que les joueurs de City venaient tout juste de fêter leur victoire avec leurs supporters et s’apprêtaient à quitter le terrain, ceux de Liverpool, eux, avaient évidemment quelques messages à leur adresser. « Tricheurs » , « Honte » sont naturellement les mots revenus les plus fréquemment.…

AP pour SOFOOT.com

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