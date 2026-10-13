Donnarumma a perdu son sang-froid avec un fan de Liverpool
Ne jamais céder à la colère. Dans la foulée de la victoire de Manchester City ce dimanche face à Liverpool, une altercation s’est déroulée impliquant des fans des Reds et le portier italien des Skyblues, Gianluigi Donnarumma, rapporte le Telegraph .
Alors que les joueurs de City venaient tout juste de fêter leur victoire avec leurs supporters et s’apprêtaient à quitter le terrain, ceux de Liverpool, eux, avaient évidemment quelques messages à leur adresser. « Tricheurs » , « Honte » sont naturellement les mots revenus les plus fréquemment.…
AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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