Donnarumma a perdu son sang-froid avec un fan de Liverpool

Donnarumma a perdu son sang-froid avec un fan de Liverpool

Ne jamais céder à la colère. Dans la foulée de la victoire de Manchester City ce dimanche face à Liverpool, une altercation s’est déroulée impliquant des fans des Reds et le portier italien des Skyblues, Gianluigi Donnarumma, rapporte le Telegraph .

Alors que les joueurs de City venaient tout juste de fêter leur victoire avec leurs supporters et s’apprêtaient à quitter le terrain, ceux de Liverpool, eux, avaient évidemment quelques messages à leur adresser. « Tricheurs » , « Honte » sont naturellement les mots revenus les plus fréquemment.…

AP pour SOFOOT.com