Non, contester une décision arbitrale n'a jamais guéri un joueur

Ces derniers jours, Lyon, Lille et Flamengo se sont plaints de l’arbitrage après les blessures de leurs joueurs. Une mauvaise habitude prise par ces clubs, d’autant que leurs diatribes ne changeront rien au temps de rééducation de leurs protégés.

Loïs Openda, Tiago Santos et Danilo ont deux points communs : ces chics types sont footballeurs professionnels et passeront leurs prochaines semaines à l’infirmerie. Openda s’est blessé face à Lens vendredi, Santos contre Le Havre samedi, et Danilo lors du derby de Rio dimanche avec Flamengo. Leurs trois « agresseurs », Ismaëlo Ganiou, Amir Richardson et Fabio, n’ont pas été exclus par leurs corps arbitraux respectifs. Quelques instants après les blessures de leurs joueurs, les clubs ont donc dégainé la machine à écrire pour protester contre ces décisions arbitrales.

L’Olympique lyonnais déplore le traitement subi par son attaquant et considère qu’il n’a pas bénéficié de la protection nécessaire.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com