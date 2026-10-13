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Le match OM-Olympiakos inquiète grandement les autorités françaises
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 12:32

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Le match OM-Olympiakos inquiète grandement les autorités françaises

Le match OM-Olympiakos inquiète grandement les autorités françaises

L’ambiance sera tendue. C’est l’inquiétude qui plane autour du Vélodrome avant le match de Ligue Europa prévu jeudi contre l’Olympiakos . En cause, les rivalités entre groupes de supporters. Alliés de l’AEK Athènes , le rival du club grec, les Marseillais du CU84 auraient même déjà accueilli dans leurs rangs certains supporters grecs pendant le déplacement victorieux à Troyes, selon RMC Sport. Le contexte national étant tendu, les forces de l’ordre craignent des affrontements en amont de la rencontre.

Un match classé à très haut risque

D’après les informations de RMC Sport, la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme aurait classé ce match dans la catégorie des rencontres « à très haut risque ». Entre autres parce qu’environ 200 supporters grecs seraient ouvertement considérés comme des « hooligans » .…

LT pour SOFOOT.com

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