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Liverpool arrache la victoire dans le derby, Aston Villa se rapproche de la Ligue des champions
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 17:07

Liverpool arrache la victoire dans le derby, Aston Villa se rapproche de la Ligue des champions

Liverpool arrache la victoire dans le derby, Aston Villa se rapproche de la Ligue des champions

Il n’y a rien de simple pour Liverpool en cette fin de saison.

Sorti de la Ligue des champions cette semaine par le PSG, les Reds ont retrouvé le sourire en arrachant la victoire au bout du temps additionnel dans le derby de la Mersey. Les Toffees ont été les premiers à se montrer entreprenants, avec une réalisation d’Iliman Ndiaye, finalement annulée pour un hors-jeu de Jake O’Brien. Dans la minute qui a suivi, Mohamed Salah a ouvert le score, pour son dernier derby, sur un service de Cody Gakpo. Mais Liverpool, à l’image des dernières semaines, ne parvient jamais à tuer le suspense et laisse de l’espoir à ses adversaires. La punition arrive en seconde période avec un tacle rageur de Beto pour reprendre un centre de Kiernan Dewsbury-Hall. Encore une fois, la défense des Reds est bien trop passive, et Arne Slot, malgré ses nombreux changements, voit son équipe rester inoffensive jusqu’au bout. Enfin presque jusqu’au bout, car à la 100e minute, Virgil Van Dijk saute plus haut que tout le monde sur un corner et offre un but inespéré aux siens.…

AL pour SOFOOT.com

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