Un titulaire surprise pour le Clásico
The Bridge. Pour ce premier match post échanges d’amabilités dans le vestiaire du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pour qui l’ambiance est excellente, a choisi de titulariser Aurélien Tchouaméni. Au cœur d’une embrouille avec Federico Valverde, pour laquelle les deux joueurs ont été sanctionnés d’une amende de 500 000 euros, l’international français est aligné dans le milieu du Real aux côtés d’Eduardo Camavinga. Gonzalo García et Vínicius sont titulaires en attaque.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @FCBarcelona_es 👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/G2PA1eaSeJ…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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