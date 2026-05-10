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La FFF réagit à l'agression d'un enfant de 9 ans pendant un tournoi de foot
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 20:07

La FFF réagit à l'agression d'un enfant de 9 ans pendant un tournoi de foot

La FFF réagit à l'agression d'un enfant de 9 ans pendant un tournoi de foot

À la suite de l’agression d’un jeune joueur de 9 ans lors d’un tournoi de football dans l’Oise vendredi, la FFF a réagi ce dimanche dans un communiqué. « La Fédération Française de Football a pris connaissance avec colère et indignation des événements s’étant déroulés à Creil (Oise) ce week-end. Elle tient à apporter son soutien au jeune Matthéo et à sa famille et à condamner ces actes inacceptables. Le football, et le sport en général, doivent rester des espaces dédiés au jeu et au plaisir. De tels comportements violents doivent être condamnés avec force. Plus que jamais, l’engagement des bénévoles et des dirigeants du football amateur, qui visent à promouvoir le respect et à prévenir de tels comportements, doit être reconnu et soutenu. La FFF engagera les actions adaptées pour sanctionner ces comportements » , a-t-on pu lire.

Le récit glaçant du papa

Auprès de RMC, Matthieu, le père de Matthéo, a livré le récit de la scène à laquelle il a assisté. « Lors du coup de sifflet final, j’allais serrer la main de l’éducateur en face et j’ai vu mon gamin recroquevillé. Ils étaient en train de taper dessus, ils l’ont bousculé. Ils sont venus à 5 sur lui, ils l’ont agressé, roué de coups, mis au sol, coups de pied… Du coup j’ai couru pour essayer de sauver mon fils. Parce que moi, je vois mon gamin mourir. […] Sur le plan sportif, il y’avait pas photo, ils étaient meilleurs que nous. Une altercation comme ça en fin de match, alors qu’ils avaient gagné le tournoi… J’ai pas compris. […] Il y a pas de fracture, mais des contusions sur le corps. Les deux nuits précédentes, il s’est réveillé 3-4 fois en disant ‘Non, laissez-moi tranquille, laissez-moi, frappez-moi pas…’ […] Je veux que ça fasse du bruit cette histoire. Il ne faut pas qu’il y ait un enfant tué pour qu’on agisse » , a-t-il raconté.…

AL pour SOFOOT.com

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