Laval privé du podium de la Ligue des champions
Compliqué à (L)avaler. Après leur terrible remontada subie en demi-finales, l’Étoile Lavalloise ne termine pas sur le podium de la Ligue des champions de futsal. Les Mayennais chutent aux tirs aux buts face au CC Carthagène (3-3, 4-5 aux TAB) . Aucun club français n’est encore monté sur le podium de la C1 de futsal.
⏱ 16 : 1°T : GOOOOL DO ETOILE LAVALLOISE Cartagena 2-1 Etoile Lavalloise 🏆 UEFA Futsal champions League #Futsal #Futsalprofissional #UCLFutsal pic.twitter.com/6FGqxuwCU8…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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