Nasser, Samba, l’OM : les meilleures videos SO FOOT de la semaine

Nasser, Samba, l’OM : les meilleures videos SO FOOT de la semaine

On a commencé la semaine avec un petit scandale : l’absence d’Esteban Lepaul, le Batistuta français, dans la liste des nominés pour le trophée UNFP. Tout ça parce qu’il ne joue pas au PSG !

Et puis tant qu’on était avec les Rennais, on a demandé à Brice Samba si ça le chauffait de voir Hugo Lloris revenir en équipe de France pour le Mondial.…

SF pour SOFOOT.com