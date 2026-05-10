Nasser, Samba, l’OM : les meilleures videos SO FOOT de la semaine
On a commencé la semaine avec un petit scandale : l’absence d’Esteban Lepaul, le Batistuta français, dans la liste des nominés pour le trophée UNFP. Tout ça parce qu’il ne joue pas au PSG !Post Instagram Voir sur instagram.com
Et puis tant qu’on était avec les Rennais, on a demandé à Brice Samba si ça le chauffait de voir Hugo Lloris revenir en équipe de France pour le Mondial.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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