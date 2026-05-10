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Rome conserve son rêve de Ligue des champions intact dans la folie de Parme
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 20:07

Rome conserve son rêve de Ligue des champions intact dans la folie de Parme

Rome conserve son rêve de Ligue des champions intact dans la folie de Parme

Parma 2-3 Roma

Buts : Strefezza (47 e ) et Keita (87 e ) pour les Gialloblu // Malen (22 e et 90 e +10, SP) et Rensch (90 e +4) pour les Giallorossi

Expulsion : Britschgi (90 e +9) côté parmesans.

UL pour SOFOOT.com

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