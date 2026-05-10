Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Rome conserve son rêve de Ligue des champions intact dans la folie de Parme
information fournie par So Foot•10/05/2026 à 20:07
Rome conserve son rêve de Ligue des champions intact dans la folie de Parme
Parma 2-3 Roma
Buts : Strefezza (47
e
) et Keita (87
e
) pour les Gialloblu // Malen (22
e
et 90
e
+10, SP) et Rensch (90
e
+4) pour les Giallorossi
Compliqué à (L)avaler. Après leur terrible remontada subie en demi-finales, l’Étoile Lavalloise ne termine pas sur le podium de la Ligue des champions de futsal. Les Mayennais chutent aux tirs aux buts face au CC Carthagène (3-3, 4-5 aux TAB) . Aucun club français ...
Lire la suite
On a commencé la semaine avec un petit scandale : l’absence d’Esteban Lepaul, le Batistuta français, dans la liste des nominés pour le trophée UNFP. Tout ça parce qu’il ne joue pas au PSG ! Post Instagram Voir sur instagram.com Et puis tant qu’on était avec les ...
Lire la suite
The Bridge. Pour ce premier match post échanges d’amabilités dans le vestiaire du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pour qui l’ambiance est excellente, a choisi de titulariser Aurélien Tchouaméni. Au cœur d’une embrouille avec Federico Valverde, pour laquelle les deux ...
Lire la suite
À la suite de l’agression d’un jeune joueur de 9 ans lors d’un tournoi de football dans l’Oise vendredi, la FFF a réagi ce dimanche dans un communiqué. « La Fédération Française de Football a pris connaissance avec colère et indignation des événements s’étant déroulés ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer