Un titulaire du Barça absent sept semaines
Sale semaine pour le Barça. Deux défaites contre le PSG et l’ennemi madrilène, qu’est-ce qui pouvait bien arriver de pire pour les Catalans ? La blessure de l’un de leurs titulaires. Sorti à la 30e minute du Clasico, Xavi Espart sait combien de temps il va rester éloigné des terrains. Ce sera sept semaines environ , comme l’a annoncé Barcelone dans un communiqué.
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