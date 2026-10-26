La star de la Norvège à la Coupe du monde vendue aux enchères

La star de la Norvège à la Coupe du monde vendue aux enchères

Transfert du meilleur joueur norvégien du Mondial. Il est vrai que la Norvège a fait une très bonne Coupe du monde. Quart-de-finalistes malheureux contre l’Angleterre, Erling Haaland et ses copains ont été l’une des sensations de l’été américain.

Mais le véritable MVP du pays nordique ne serait-il pas le tambour qui a servi au désormais célèbre Viking Row ? Pour ceux qui auraient passé l’été sur une île déserte ou simplement décidé de boycotter le Mondial, les Norvégiens s’asseyaient devant leurs fans, en mimant des rameurs sur un drakkar, tandis qu’un joueur se tenait debout avec le tambour. …

LP pour SOFOOT.com