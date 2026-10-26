Toutes les infos sur la soirée du Ballon d'or

Qui, quand, quoi, comment, où ? Depuis des jours (et des semaines), plein d’infos concernant la cérémonie du Ballon d’or circulent. Si vous êtes un peu perdus, on vous récapitule tout pour que vous soyez fin prêts pour ce lundi soir. Enfin, si vous préférez les trophées individuels à notre bonne vieille Ligue 1.

Qui ? On n’est pas devins donc il va falloir patienter un petit peu pour savoir qui va soulever le 70 e Ballon d’or de l’histoire. Néanmoins, on peut vous donner quelques infos : ça ne devrait pas être Julián Quiñones ou Sadio Mané.…

LP pour SOFOOT.com