Deux Français classés 26e et 29e au Ballon d'or
Petite mise en bouche. La soirée du Ballon d’or 2026 démarre tranquillement à Londres, et livre les premiers noms de la liste des 30 nommés. William Saliba et Sadio Mané sont les deux premiers classés , 29 e ex aequo . Le défenseur français d’Arsenal avait chopé la 24 e place en 2024. Dayot Upamecano, son compère en charnière de l’équipe de France, récupère la 26 e place.
Les premiers classés au Ballon d’or 2026 :
30 e : Sadio Mané…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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