Florentino Pérez et Nasser al-Khelaïfi ont fait leur choix pour le Ballon d'or
Quelle conscience écologique ! Les présidents du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Florentino Pérez et Nasser al-Khelaïfi, ne poseront pas le pied à Londres pour la très attendue cérémonie du Ballon d’or , annonce RMC Sport.
Le second sera au Parc des Princes pour voir jouer son équipe face à l’Olympique lyonnais à 20h30, le premier sans doute en pyjama sur son canapé, devant la télé.…
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer