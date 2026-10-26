Florentino Pérez et Nasser al-Khelaïfi ont fait leur choix pour le Ballon d'or

Florentino Pérez et Nasser al-Khelaïfi ont fait leur choix pour le Ballon d'or

Quelle conscience écologique ! Les présidents du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Florentino Pérez et Nasser al-Khelaïfi, ne poseront pas le pied à Londres pour la très attendue cérémonie du Ballon d’or , annonce RMC Sport.

Le second sera au Parc des Princes pour voir jouer son équipe face à l’Olympique lyonnais à 20h30, le premier sans doute en pyjama sur son canapé, devant la télé.…

LT pour SOFOOT.com