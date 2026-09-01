Un titi parisien s'aventure à Galatasaray

Annoncé avec insistance du côté de Salzbourg, El Chadaille Bitshiabu se dirigerait vers Galatasaray , selon L’Équipe . Le joueur formé au PSG, n’est jamais vraiment parvenu à s’imposer au sein de l’arrière-garde de Leipzig depuis son arrivée en 2023 au sein du club allemand. Il n’a disputé que 14 rencontres sous le maillot du club de la galaxie Red Bull lors de l’exercice précédent. Un départ vers la Turquie lui permettrait d’expérimenter un football différent en attendant peut-être, à terme de réintégrer un club du Top 5 européen.

La Ligue des champions en ligne de mire

A 21 ans, Bitshiabu peut trouver de la constance au sein d’une équipe qui dispute régulièrement la Ligue des champions et dans un championnat de plus en plus compétitif. Au sein de la défense stambouliote, le jeune français pourrait notamment retrouver Wilfried Singo, ancien pensionnaire de l’AS Monaco. À noter que le grand gaucher faisait partie de la short-list du RC Lens , qui a jeté son dévolu sur un autre élément du vivier français au poste de défenseur central, en la personne de Jean-Clair Todibo.…

MB pour SOFOOT.com