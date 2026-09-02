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Grande avancée médicale dans le foot féminin espagnol
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 20:22
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Grande avancée médicale dans le foot féminin espagnol

Grande avancée médicale dans le foot féminin espagnol

C’est un grand pas pour les femmes. El País a annoncé, lundi, que la Fédération espagnole est actuellement en train de mettre en place un système pour permettre aux joueuses de l’équipe nationale de congeler leurs ovocytes. L’objectif est de leur offrir la possibilité de concilier leur carrière et leur volonté de devenir mères . La RFEF serait en négociation avec une clinique spécialisée dans les questions de fertilité.

Putellas heureuse de cette avancée

Depuis plusieurs années, de nombreuses joueuses – pas seulement espagnoles – demandent aux instances de s’emparer du sujet. « C’est un énorme progrès , car la fédération comprend que l’on sert son pays au détriment de son horloge biologique, qu’on ne peut pas s’arrêter et qu’on ne peut pas devenir mère parce qu’on a besoin de son corps pour travailler » , s’est félicitée la double Ballon d’or Alexia Putellas.…

EL pour SOFOOT.com

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