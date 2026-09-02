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Sans vraiment briller, le PSG se qualifie en Ligue des champions féminine
information fournie par So Foot•02/09/2026 à 21:07
C’est un grand pas pour les femmes. El País a annoncé, lundi, que la Fédération espagnole est actuellement en train de mettre en place un système pour permettre aux joueuses de l’équipe nationale de congeler leurs ovocytes. L’objectif est de leur offrir la possibilité ...
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Ça ne se voit pas dans son jeu, pourtant. Vous avez raté la victoire du C’Chartres Métropole Handball contre l’Élite Val-d’Oise (18-25) au premier tour de Coupe de France de handball ? Ce n’est pas le cas de João Neves. Un passé d’ancien handballeur Incognito dans ...
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Deux matchs et puis s’en va ? Arrivé en juillet à l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio aurait déjà songé au départ. On sait que la vie est loin d’être un long fleuve tranquille dans la cité phocéenne, mais le nouvel entraîneur est arrivé en pleine tempête d’un ...
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Au buzzer. Presque 24 heures après la clôture du marché des transferts français, l’Olympique lyonnais continue ses emplettes. En marge du transfert de Malick Fofana vers Sunderland, au cours d’une dernière journée de mercato complètement folle, le club rhodanien ...
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