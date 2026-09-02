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Un hommage va être rendu à Lionel Messi en Argentine
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 23:04
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Un hommage va être rendu à Lionel Messi en Argentine

Un hommage va être rendu à Lionel Messi en Argentine

C’est la moindre des choses. À peine deux mois après la défaite en finale du Mondial 2026, Lionel Messi a annoncé sa retraite internationale et c’est tout un pays qui pleure. La Fédération argentine a annoncé, ce mercredi, une pluie d’hommages pour son capitaine.

Une minute d’applaudissements pour tout le monde

Longtemps dans l’ombre de Diego Maradona, La Pulga a réussi à s’en défaire au point d’également devenir El D10s . C’est pour cela que les matchs de toutes les compétitions du pays (foot masculin et féminin, mais aussi futsal ou beach soccer) vont être temporairement arrêté à la 10 e minute dans les prochains jours pour observer une minute d’applaudissements . Avant le coup d’envoi, une vidéo des plus grands exploits de Lionel Messi sera diffusée sur les écrans géants.…

EL pour SOFOOT.com

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