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Le Bayern ne tremble pas, Olise encore décisif
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 22:44
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Le Bayern ne tremble pas, Olise encore décisif

Le Bayern ne tremble pas, Olise encore décisif

Osnabrück 1-4 Bayern Munich

Buts : Meißner (5 e ) pour les Violet et Blanc // Kane (18 e , 86 e SP), Bischof (24 e ), Olise (73 e ) pour les Bavarois

La logique a été respectée. En 32 es de finale de Coupe d’Allemagne, le Bayern n’a fait qu’une bouchée du VfL 1899 Osnabrück (1-4). Le pensionnaire de deuxième division locale avait pourtant ouvert le score d’une superbe reprise de volée de 20 mètres de la part de Robin Meißner (1-0, 5 e ) .…

EL pour SOFOOT.com

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