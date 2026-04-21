Un titi du PSG va faire de la prison pour un excès de vitesse
Jamais seul sur la route. Le jeune latéral gauche du Paris Saint-Germain, Yoram Zague, a été condamné à 20 jours de prison ferme et s’est vu retirer son permis de conduire pour trois ans au Danemark . Le titi parisien, actuellement prêté au KAS Eupen en Belgique, devra retourner au Danemark pour purger sa peine.
Conduite dangereuse
À 19 ans, Zague avait été prêté au FC Copenhague en juin dernier, mais son aventure dans la capitale du Danemark a pris un net coup d’arrêt en décembre. Le titi parisien a été flashé à 104 km/h dans une zone normalement limitée à 50 km/h. Aucun blessé n’est à déplorer et le joueur a reconnu les faits devant la justice danoise.…
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