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Un titi du PSG va faire de la prison pour un excès de vitesse
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 09:07

Un titi du PSG va faire de la prison pour un excès de vitesse

Un titi du PSG va faire de la prison pour un excès de vitesse

Jamais seul sur la route. Le jeune latéral gauche du Paris Saint-Germain, Yoram Zague, a été condamné à 20 jours de prison ferme et s’est vu retirer son permis de conduire pour trois ans au Danemark . Le titi parisien, actuellement prêté au KAS Eupen en Belgique, devra retourner au Danemark pour purger sa peine.

Conduite dangereuse

À 19 ans, Zague avait été prêté au FC Copenhague en juin dernier, mais son aventure dans la capitale du Danemark a pris un net coup d’arrêt en décembre. Le titi parisien a été flashé à 104 km/h dans une zone normalement limitée à 50 km/h. Aucun blessé n’est à déplorer et le joueur a reconnu les faits devant la justice danoise.…

AR pour SOFOOT.com

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