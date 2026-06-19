Un Titi du PSG file au Portugal

Encore un Titi qui préfère prendre son envol avant d’attendre son tour au Parc. Selon Le Parisien , Mathis Jangéal, auteur d’une grosse saison avec les U19 du PSG, devrait s’engager dans les prochains jours avec Famalicão , cinquième du championnat portugais lors de l’exercice 2025-2026.

À bientôt 18 ans, l’attaquant parisien compte dans son CV une demi-finale de Youth League perdue face au Real Madrid (1-1, 4-5 TAB) , un doublé Gambardella-champion de France U19 , en étant l’auteur des deux buts en finale contre Clermont (2-1).…

MJ pour SOFOOT.com