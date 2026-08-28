Un tirage à la sauce belge pour Lyon, qui recevra le Bayer Leverkusen
Passée la déception, Lyon retrouve un nouveau cap. Oui Lyon ne disputera pas la Ligue des champions mais il se consolera avec la Ligue Europa, dont le tirage au sort lui a notamment réservé des confrontations face au Bayer Leverkusen et la Real Sociedad.
Plus d’informations à venir… …
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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