Les autres grosses affiches de la Ligue Europa

Qui a dit qu’il n’y avait pas de bons jeudis soirs en perspective en C3 ? Alors que Rennes, l’OM et Lyon connaissent désormais leurs adversaires, des gros morceaux s’affronteront en Ligue Europa. AC Milan-Benfica est sans doute l’affiche la plus alléchante, en plus des deux matchs des hommes de Ruben Amorim contre les formations anglaises : la réception de Sunderland et le déplacement à Bournemouth .

Les cinq grands championnats s’affronteront pour de belles batailles le jeudi soir

Real Sociedad-Juventus, Crystal Palace-Real Sociedad, Celta Vigo-Juventus, Leverkusen-Besiktas et Besiktas-Crystal Palace constituent les autres grands moments de cette compétition européenne. Il faudra attendre encore un peu pour que l’UEFA divulgue le calendrier détaillé pour bloquer le bon jeudi pour regarder ces belles affiches.…

NB pour SOFOOT.com