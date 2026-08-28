La Juventus et l'Olymiakos : un tirage clément pour le Stade rennais

La Juventus et l'Olymiakos : un tirage clément pour le Stade rennais

L’Europe en rouge et noir. Après deux années sans compétitions européennes, le Stade rennais va retrouver cette saison le frisson de la Ligue Europa, où Franck Haise a une revanche à prendre. Et le club breton a plutôt été épargné par le tirage.

Un tirage clément pour les Rennais

Parmi les adversaires possibles du chapeau 1, le Stade rennais est tombé sur la Juventus à Turin et a compris qu’il faudrait recevoir les Grecs de l’Olympiakos. Le programme à la maison sera très abordable sportivement avec les réceptions de l’Omonia Nicosie, le Dinamo Zagreb et l’OFI Crète.…

CG pour SOFOOT.com