Leverkusen et Beşiktaş en tête d’affiche pour Marseille en Ligue Europa
Cap sur le top 8 ? Giorgio Marchetti et son crew ont tiré les boules et Marseille est fixée : sa campagne européenne passera notamment par Leverkusen et Istanbul. Placé dans le chapeau 1, l’OM récolte un calendrier abordable avec le Celtic Glasgow ou le Celta Vigo comme poils à gratter.
Plus d’informations à venir… …
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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