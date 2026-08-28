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Leverkusen et Beşiktaş en tête d’affiche pour Marseille en Ligue Europa
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 13:25
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Leverkusen et Beşiktaş en tête d’affiche pour Marseille en Ligue Europa

Leverkusen et Beşiktaş en tête d’affiche pour Marseille en Ligue Europa

Cap sur le top 8 ? Giorgio Marchetti et son crew ont tiré les boules et Marseille est fixée : sa campagne européenne passera notamment par Leverkusen et Istanbul. Placé dans le chapeau 1, l’OM récolte un calendrier abordable avec le Celtic Glasgow ou le Celta Vigo comme poils à gratter.

Plus d’informations à venir…

JF pour SOFOOT.com

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