L'ouverture du score de Doué contre le Barça en vidéo

Lamine Yamal est encore impliqué dans un but, quel talent. 1-0 contre le PSG face au Barça ! Dans le choc de Ligue des champions, équilibré pendant la première demi-heure, même au niveau des blessures (Ousmane Dembélé et Dani Olmo sont sortis), Désiré Doué a ouvert le score face au FC Barcelon e. L’ancien Rennais a régalé : après une perte de balle de Lamine Yamal dans son propre camp et un service rapide de João Neves de la tête, l’international français s’est présenté devant la surface, a enchaîné avec un double contact, hop hop, et a frappé puissamment sur la droite de Joan García impuissant. Il permet au PSG d’ouvrir le score (38 e ).

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UL pour SOFOOT.com