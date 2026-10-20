Le tifo sanglant du CUP avant PSG-Barça

Explicite. Avant le début du choc entre le PSG et le FC Barcelone lors de cette 3 e journée de Ligue des champions, le virage Auteuil a déployé ce mardi un immense tifo en référence à la franchise Massacre à la tronçonneuse . La fresque monumentale représentait Leatherface, le personnage emblématique de la série de films d’horreur du même nom. Habillé du maillot du PSG, ce dernier était représenté en train de découper le fanion du Barça avec sa scie, accompagné de ce titre : « Massacre à la parisienne ».

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TM pour SOFOOT.com