Coup dur pour le PSG : Dembélé sort sur blessure

La théorie des ex, mais du mauvais côté. Après les frappes d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué et la bonne entrée en matière des Parisiens au Parc des princes, le PSG accuse un premier coup dur lors de sa rencontre contre le FC Barcelone, en Ligue des champions. Sur une accélération, Dembélé s’est plaint à la cuisse. Il a demandé à quitter la pelouse dans la foulée. L’international français est sorti sur blessure (20 e ) et a été remplacé par Ferran Torres, lui aussi ancien barcelonais. Côté catalan, Dani Olmo est également sorti blessé.

Ousmane Dembélé avait marqué lors de ses deux matches de Ligue des Champions face à son ancienne crèmerie, lors des quarts de finale de l’édition 2023-2024. Peut-être sait-il qu’il avait glané le Ballon d’Or en étant absent lors d’OM-PSG, la saison dernière……

UL pour SOFOOT.com