Un Thauvin grand cru pour un RC Lens millésimé

Pour la première fois depuis 1998, le Racing Club de Lens retrouve la finale de la Coupe de France, qu'il n'a jamais gagnée. Au bout d'un match maîtrisé face à Toulouse (4-1), qui a vu Florian Thauvin briller de mille feux et justifier encore une fois pourquoi il est l'un des meilleurs coups de l'année sur le marché des transferts.

Pour lui, ce qui compte, ce n’est pas l’arrivée, c’est la quête. À 33 ans, avec un palmarès vierge de titre majeur en club, si ce n’est ce titre de champion de France de Ligue 2 avec le Sporting Club de Bastia, Florian Thauvin avait très certainement cette envie secrète au fond de lui, lorsqu’il a signé au Racing Club de Lens l’été dernier, de garnir son armoire à trophées et de davantage marquer l’histoire dans son pays. « C’est quelque chose que j’aimerais corriger , disait-il d’ailleurs dans L’Équipe avant la demi-finale de Coupe de France face à Toulouse, tout champion du monde qu’il est. Je ne m’imagine pas finir ma carrière comme ça. »

La force des échecs passés

Alors face au Tef’, il a décidé de montrer la voie. Et pas qu’un peu. Au sein d’un RC Lens qui a pu montrer quelques signaux inquiétants dans la gestion de ses émotions cette saison, Thauvin s’est appuyé sur son expérience et les matchs couperets qu’il a pu connaître, qui ont été de douloureux souvenirs, comme la finale de la Coupe de France 2016 et celle de la Ligue Europa 2018, toutes les deux perdues face à l’OM.…

Par Timothé Crépin, à Lens pour SOFOOT.com