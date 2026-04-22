Haaland vs Gabriel : quand c'est bon, ces bons duels

Depuis plusieurs saisons, et le match de dimanche l'a rappelé : Gabriel Magalhães et Erling Haaland ont laissé tomber les politesses pour s’offrir des duels aussi impressionnants qu’engagés. Une rivalité aussi belle qu’importante pour le football loin des envolées poétiques de fins techniciens.

Un jour, le football partira. Le ballon rond n’existera plus et les regrets des joutes d’antan auront raison de nous. Un jour, les contacts seront proscrits, les bousculades et les tacles engagés disparaîtront en laissant derrière eux des décennies de spectacle. Heureusement pour nous, ce jour n’arrivera pas tant que le duel entre Gabriel Magalhães et Erling Haaland existera, et c’est tant mieux !

Quand duel comme raison d’être

Dimanche, ce n’était pas une valse sensuelle qui occupait les deux joueurs. Contacts, tirages de maillot jusqu’à l’arrachage et autres politesses. Une partition que le Norvégien et le Brésilien aiment réciter lorsque les Skyblues et les Gunners se rencontrent. La menace constante du Cyborg est une belle occasion de sortir les muscles et de ne pas relâcher la concentration pour Gabriel. Un duel qui doit en ravir plus d’un. Roy Keane, Jaap Stam et Javier Mascherano ont pu apprécier l’engagement du défenseur central, tandis qu’Ibrahimović, Diego Costa et Luis Suárez ne doivent que regretter leurs passés agressifs sur les terrains de Premier League.…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com