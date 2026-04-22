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Leicester tombe en D3 dix ans après son titre de champion d'Angleterre
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 00:36

Leicester tombe en D3 dix ans après son titre de champion d'Angleterre

Leicester tombe en D3 dix ans après son titre de champion d'Angleterre

Les renards muselés. Dix ans après son titre historique en Premier League, Leicester jouera en League One la saison prochaine. Après leur match nul 2-2 ce mardi soir contre Hull City, les Foxes ont désormais sept points de retard sur le premier non-relégable Blackburn à deux journées de la fin. Pas besoin d’avoir suivi les cours de maths niveau ENS pour comprendre que le club de l’East Midlands ne peut plus se sauver dans l’antichambre du football anglais.

La fin d’une Leicestère

Après une fin de saison médiocre, une victoire sur les 18 derniers matchs , Leicester enchaîne donc une deuxième descente d’affilé et de facto , poursuit son accident industriel. En 2024/2025, les Foxes avaient déjà terminé 18 e de Premier League. L’ancien club de N’Golo Kanté avait alors redécouvert l’enfer de la Championship et ses 46 matchs par saison sous une météo souvent moisie.…

MBC pour SOFOOT.com

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