Un terrain de foot d’un camp de réfugiés palestiniens sauvé de la démolition
21/01/2026 à 11:38

Un terrain de foot d’un camp de réfugiés palestiniens sauvé de la démolition

Un terrain de foot d’un camp de réfugiés palestiniens sauvé de la démolition

Un symbole d’espoir. Comme l’a rapporté le Guardian mardi soir, le terrain de football du camp de réfugiés palestiniens d’Aïda a pu être sauvé grâce à la pression internationale .

Le camp de réfugiés concerné se situe au nord du centre-ville de Bethléem, sur le territoire de la Cisjordanie occupée par Israël. Le terrain de football en question est le seul du camp et a été construit en 2021. Selon les autorités israéliennes, sa construction aurait toutefois été réalisée sans les permis nécessaires et serait donc illégale.…

JE pour SOFOOT.com

