Lucien Muller, ce pionnier oublié du football français

Lucien Muller Schmidt (son nom complet) nous a quittés ce mardi 20 janvier à 91 ans. Le « petit Kopa » (pas si petit que ça) était passé dans les années 1960 par le Real Madrid et au Barça, mais sa carrière hors norme a été quelque peu occultée en France.

Le football français a eu un grand Muller, sans U tréma et qui ne fut pas un « Bomber » comme Gerd, mais plutôt un élégant meneur de jeu. Lucien Muller est décédé ce mardi, à l’âge de 91 ans, laissant derrière lui un nom qui parle aux amoureux des Bleus et aux amateurs de quiz, mais aussi une carrière hors normes qui aura été occultée en France. Natif de Bischwiller en 1934, c’est au cours de sa jeunesse alsacienne qu’il fit ses premiers pas de footballeur très doué.

Di Stéfano, Puskás, Gento & Cie

Allons directement à la légende. À l’été 1962, il débarque au Real Madrid, certes déclinant, mais encore le plus grand club du monde. « C’est Alfredo Di Stéfano qui m’a fait venir , rembobinait Lucien sur le site de la FFF en 2022. Il est venu me voir à Reims et cela s’est conclu comme cela. Di Stéfano cherchait un milieu de terrain qui donnait bien le ballon. » Don Alfredo qui vient vous chercher : la classe ! Il faut dire que l’Alsacien a brillé au grand Reims, vainqueur du championnat de France 1960 et 1962 en régalant ses attaquants Fontaine, Piantoni et Vincent. « Cette équipe est la plus complète que le Stade de Reims ait jamais eue » , s’émerveillait le seigneur du banc Albert Batteux. Di Stéfano a écrit la suite.…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com