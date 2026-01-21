Le champ d’intervention du VAR sera-t-il bientôt élargi ?
Video games. À l’issue de sa réunion annuelle d’activité à Londres, l’IFAB, l’instance qui détermine les règles du foot, a publié mardi soir un communiqué sur les changements de règles proposés pour réformer le football mondial. Outre la lutte contre les pertes de temps, l’un des principaux axes de ces propositions concerne le champ de compétence du VAR. Et l’autorité s’est prononcée en faveur d’un élargissement des compétences de l’arbitrage vidéo dans certains cas précis .
IFAB Annual Business Meeting supports further measures to improve match flow and reduce disruptions ➡️ News release: https://t.co/gu119RXlWC pic.twitter.com/mhkk81I9n8…
JE pour SOFOOT.com
