Un joueur du PSG accusé de traite d'êtres humains et de travail dissimulé

Au cœur d’une affaire judiciaire très sensible. Le défenseur du PSG Lucas Hernandez et sa compagne, Victoria Triay, font l’objet d’une plainte pour traite d’êtres humains et travail dissimulé . Elle a été déposée par une famille colombienne, selon les révélations de Paris Match . Les faits présumés se seraient déroulés durant plus d’une année, entre septembre 2024 et novembre 2025.

À l’origine de l’affaire, Marie, 27 ans, infirmière colombienne, raconte avoir rencontré la compagne du joueur en Amérique du Sud. « On s’est rencontrées en Colombie. Elle était venue se faire opérer et j’étais son infirmière. Puis elle m’a recontactée pour que je vienne travailler avec eux. Elle m’a promis qu’elle me donnerait des documents légaux dans les six mois », explique-t-elle. Séduite par le projet, Marie accepte de rejoindre la famille Hernandez en France, malgré une arrivée « en situation irrégulière ». « Les documents n’avaient pas encore été préparés. Elle disait qu’ils parlaient avec leurs avocats pour m’aider, mais rien n’a jamais été fait. » …

CM pour SOFOOT.com