Cinq mois après son arrivée, Leon Bailey met fin à son passage à la Roma
Un Bailey sans crème. Comme l’a annoncé l’AS Rome ce mercredi, Leon Bailey quitte l’Italie… après seulement cinq mois . Son départ se dessinait déjà depuis quelques jours. Sa fin de séjour dans la Ville Éternelle semblait inévitable après l’arrivée de son ancien coéquipier d’Aston Villa, Donyell Malen.
JE pour SOFOOT.com
