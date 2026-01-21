 Aller au contenu principal
Cinq mois après son arrivée, Leon Bailey met fin à son passage à la Roma
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 13:27

Un Bailey sans crème. Comme l’a annoncé l’AS Rome ce mercredi, Leon Bailey quitte l’Italie… après seulement cinq mois . Son départ se dessinait déjà depuis quelques jours. Sa fin de séjour dans la Ville Éternelle semblait inévitable après l’arrivée de son ancien coéquipier d’Aston Villa, Donyell Malen.

