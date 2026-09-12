Un TER déraille en Normandie faisant 44 blessés, l'acte malveillant privilégié

Photo d'une voiture du TER qui a déraillé faisant 44 blessés à Cléon, en Seine-Maritime, le 12 septembre ( AFP / GUILLAUME SALIGOT )

Un acte malveillant pourrait être à l'origine du déraillement vendredi soir d'un TER à proximité de Rouen, qui a fait 44 blessés dont une jeune femme évacuée "en urgence absolue".

La piste de l'acte malveillant est privilégiée après la découverte d'un morceau de rail sur la voie où l'accident a eu lieu, a indiqué samedi matin à l'AFP une source policière.

Le déraillement a eu lieu entre les gares de Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon (Seine-Maritime), située au sud de Rouen, vendredi vers 19h45. Le convoi de deux rames transportait 186 personnes.

D'importants moyens de secours ont été mobilisés, avec 130 pompiers, cinq équipes médicales et 80 véhicules.

Samedi matin, un photographe de l'AFP a vu de nombreux agents de la SNCF s'affairer autour du train au milieu d'une allée d'arbres. L'accident a eu lieu à proximité immédiate de l'usine Renault de Cléon.

Des agents de la SNCF autour du TER qui a déraillé faisant 44 blessés à Cléon, en Seine-Maritime, le 12 septembre 2026 ( AFP / GUILLAUME SALIGOT )

Une passagère de 18 ans a été "évacuée en urgence absolue" par hélicoptère vers le CHU de Rouen et 43 autres personnes ont été prises en charge "en urgence relative", a annoncé le procureur de Rouen, Sébastien Gallois.

La police judiciaire de Rouen a été saisie d'une enquête, a-t-il précisé.

"Les personnes indemnes ont été conduites dans une salle mise à disposition par la maire de Cléon", selon la préfecture.

Dépistages négatifs

Des "dépistages" d'alcool et de stupéfiants sur le conducteur du train se sont révélés "tous négatifs", a souligné le magistrat.

Des passagers présents ont témoigné de la violence de l'accident.

Des agents de la SNCF autour du TER qui a déraillé faisant 44 blessés à Cléon, en Seine-Maritime, le 12 septembre 2026 ( AFP / GUILLAUME SALIGOT )

"D'un seul coup sont venues quelques secousses, puis au bout de trois secondes, c'est devenu de plus en plus fort", a témoigné auprès d'ICI Normandie l'un des passagers, Louis, âgé de 24 ans. "Je ne tenais plus sur mon siège (...) Les vitres ont partiellement explosé, les cailloux de la voie sont rentrés dans le wagon", a-t-il dit. "C'était vraiment choquant, j'en tremble encore."

Dès l'annonce de l'accident, le préfet de Seine-Maritime a déclenché le plan Orsec nombreuses victimes (NOVI) et s'est rendu sur place.

Trafic perturbé

L'accident a provoqué de "fortes perturbations" pour le trafic ferroviaire entre Rouen et Caen et entre Caen et Le Havre, dans les deux sens, selon la SNCF.

Des policiers bloquent une route avec leur véhicule, après le déraillement d'un train transportant 186 passagers à Cléon, le 11 septembre 2026 en Seine-Maritime ( AFP / GUILLAUME SALIGOT )

La circulation, dans l'immédiat interrompue assez largement aux alentours de la zone de l'accident, notamment sur les lignes Paris-Rouen et Rouen-Amiens, a été rétablie, a précisé samedi matin un porte-parole de SNCF Réseau.

Sur la ligne Rouen-Caen elle-même, où dix allers-retours par jour et six le week-end sont normalement assurés, un service de cars de substitution a été mis en place, a indiqué SNCF Voyageurs.

Pour le "relevage" du train, les équipes de SNCF Réseau sur place doivent attendre que le procureur "rende la zone", à une échéance à ce stade indéterminée, pour pouvoir inspecter puis organiser les opérations, selon le porte-parole.

Des secouristes sur les lieux d'un déraillement de train transportant 186 passagers, le 11 septembre 2026 à Cléon, en Seine-Maritime ( AFP / GUILLAUME SALIGOT )

La compagnie ferroviaire nationale a exprimé "toute sa solidarité envers les voyageurs blessés et leurs proches, ainsi qu'envers l'ensemble du personnel SNCF mobilisé sur place et engagé pour porter assistance aux passagers dans cette épreuve".

La SNCF a souligné qu'elle apporterait à l'enquête "tout son concours en toute transparence".