Un taulier de l'Inter va quitter le club

Un meuble de l’Inter. Piero Ausilio, qui était le directeur sportif du club lombard et membre de l’encadrement depuis 1998, va quitter le club selon les informations de la Gazzetta dello sport .

Le quotidien italien évoque un désaccord contractuel entre la direction du club et le dirigeant de 51 ans. Ausilio aurait souhaité prolonger son contrat de trois ans tandis que le board n’était prêt qu’à lui donner une année supplémentaire.…

MB pour SOFOOT.com