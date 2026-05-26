Un Tamari-gate autour du plus beau but de la saison de Ligue 1
132 711 voix d’avance, et pourtant, il a perdu. Ce lundi, Ousmane Dembélé a remporté le vote des « fans » pour élire le but de la saison 2025-2026 , organisé par la Ligue 1, avec 2237 voix. Jusque-là rien de choquant. Le numéro 10 parisien avait alors « fait du sale » , comme disent les djeuns, contre Lille, le 16 janvier dernier, et une victoire 3-0. Il devance Mousa Al-Tamari (Rennes), Matthieu Udol (Lens), João Neves (PSG) et Arthur Avom (Lorient).
Vous avez élu comme #ButdelaSaison le superbe lob d'Ousmane Dembélé 🌟 pic.twitter.com/UtGpJMb7Ex…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer