Un Tamari-gate autour du plus beau but de la saison de Ligue 1

Un Tamari-gate autour du plus beau but de la saison de Ligue 1

132 711 voix d’avance, et pourtant, il a perdu. Ce lundi, Ousmane Dembélé a remporté le vote des « fans » pour élire le but de la saison 2025-2026 , organisé par la Ligue 1, avec 2237 voix. Jusque-là rien de choquant. Le numéro 10 parisien avait alors « fait du sale » , comme disent les djeuns, contre Lille, le 16 janvier dernier, et une victoire 3-0. Il devance Mousa Al-Tamari (Rennes), Matthieu Udol (Lens), João Neves (PSG) et Arthur Avom (Lorient).

Vous avez élu comme #ButdelaSaison le superbe lob d'Ousmane Dembélé 🌟 pic.twitter.com/UtGpJMb7Ex…

EM pour SOFOOT.com