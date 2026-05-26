Le PSG irait-il faire à nouveau faire son marché en Russie ?

Le PSG irait-il faire à nouveau faire son marché en Russie ?

On peut dire qu’il est sûr de lui. Alors que le Paris Saint-Germain a toujours le regard tourné vers sa dernière confrontation de la saison contre Arsenal, d’autres protagonistes semblent déjà se pencher sur le mercato des champions d’Europe.

« Je suis absolument certain que (Alexeï) Batrakov ira au PSG cet été » , a ainsi déclaré Anton Mitryushkin, capitaine et gardien du Lokomotiv Moscou , au micro de Legalbet. « Nous espérons que tout se passera bien ! Un transfert au PSG serait une bénédiction pour tous » , a poursuivi le dernier rempart russe.…

TC pour SOFOOT.com