Le PSG irait-il faire à nouveau faire son marché en Russie ?
On peut dire qu’il est sûr de lui. Alors que le Paris Saint-Germain a toujours le regard tourné vers sa dernière confrontation de la saison contre Arsenal, d’autres protagonistes semblent déjà se pencher sur le mercato des champions d’Europe.
« Je suis absolument certain que (Alexeï) Batrakov ira au PSG cet été » , a ainsi déclaré Anton Mitryushkin, capitaine et gardien du Lokomotiv Moscou , au micro de Legalbet. « Nous espérons que tout se passera bien ! Un transfert au PSG serait une bénédiction pour tous » , a poursuivi le dernier rempart russe.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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