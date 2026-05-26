Le sélectionneur du Canada prolongé avant le Mondial

Marsch à l’ombre. À un peu plus de deux semaines du coup d’envoi tant attendu du Mondial 2026 en Amérique du Nord, le Canada a (déjà) décidé de prolonger son sélectionneur Jesse Marsch jusqu’en juin 2030 . La Fédération canadienne de football a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur son site Internet ce lundi. « Canada Soccer est heureux d’annoncer que Jesse Marsch a signé une prolongation de contrat de quatre ans pour demeurer entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de Canada Soccer (CANMNT) jusqu’à la Coupe du monde de la FIFA 2030 » , pouvait-on lire.

Vive la continuité

Depuis son intronisation à la tête des Canucks en mai 2024, le très offensif technicien américain a dirigé 30 matchs pour un bilan de 13 succès, 12 nuls et 5 défaites, avec 37 buts marqués et 23 pions encaissés. En 2024, il avait hissé le Canada dans le dernier carré de la Copa América organisée aux États-Unis et s’était incliné 0-2 face au futur champion argentin, avant de perdre la petite finale aux tirs au but face à l’Uruguay (2-2, 3-4 aux TAB).…

VM pour SOFOOT.com