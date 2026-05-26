Un geste de kung-fu à la Nigel De Jong non sanctionné en Bulgarie

A fucking disgrace version bulgare. Alors que le Levski Sofia a remporté le championnat de Bulgarie, Ludogorets lutte pour décrocher une qualification en Ligue Conférence . Le club, champion quatorze années consécutives, a battu le CSKA Sofia (1-0) lors du match de la seconde phase du championnat, ce lundi, grâce à un but inscrit dans les dernières minutes (90 e +3) .

Un coup de kung-fu dangereux

L’équipe originaire de Razgrad peut en partie remercier l’arbitre , qui a décidé de fermer les yeux sur une action dangereuse durant la dernière demi-heure (62 e ). Santiago Godoy , l’attaquant du CSKA Sofia, s’apprêtait à réceptionner une balle aérienne tandis que le défenseur adverse Idan Nachmias a élevé son pied droit pour dégager le ballon. Mais, le numéro 55 de Ludogorets a tapé la poitrine du buteur argentin et s’en sort sans sanction . Malgré tout, Santiago Godoy est resté sur le terrain pour le reste de la rencontre.…

CT pour SOFOOT.com