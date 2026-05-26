Un agriculteur français a vu treize finales de Coupe du monde

De Franz Beckenbauer à Randal Kolo Muani, il n’y a qu’un pas. Ou du moins treize, dans le cas pour Philippe Galzin . Cet agriculteur français a la particularité d’avoir assisté aux treize dernières finales de Coupe du monde , de l’Olympastadion de Munich en 1974, au stade de Lusail en 2022. « Je suis peut-être le seul à avoir vu tout ça » , rapporte le septuagénaire dans les colonnes de Libération .

Philippe conserve tous ses précieux billets dans un tiroir, qui s’est bien rempli au fil des années. 25 finales de Ligue des champions, 10 de championnat d’Europe et plus de 100 matchs de Coupe du monde, tous lors des phases à élimination directe. Voilà un bilan qui a de quoi faire saliver n’importe quel amateur de ballon rond.…

OC pour SOFOOT.com