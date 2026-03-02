Un tacle assassin en Jupiler Pro League

« C’est haut mais ça ne reste pas, ça glisse. » Lors de la confrontation entre le Sporting Charleroi et le Club Bruges, l’international algérien Kévin Van Den Kerkhof a envoyé un tacle assassin sur le Grec Chrístos Tzólis .

À la 61 e minute d’un match agité, le latéral droit carolo a décidé de foncer sur le joueur brugeois pour le sécher, un Sunday League Tackle comme disent nos voisins anglais. Grosse bêtise : à ce moment-là, Charleroi gagne 1-0 . Finalement, la Venise du Nord s’est imposée 2-1 dans les toutes dernières minutes grâce à un but de Joel Ordóñez. Le carton rouge n’a pas dû aider……

EA pour SOFOOT.com