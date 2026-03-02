Un joueur de Hull City vomit sur le terrain en Championship

Puisqu’on est dans Triangle of Sadness ( Sans filtre pour les fans de VF). Oli McBurnie, attaquant de Hull City, a lâché une vilaine quiche sur la pelouse du Fratton Park , le stade de Portsmouth. C’est arrivé quelques secondes avant la reprise et le début de la seconde période, à un moment où l’Ecossait ne se sentait visiblement pas très bien.

Le coupable est tout trouvé

Un vomi et c’est reparti : il n’a finalement pas demandé son remplacement et a fini la rencontre. Son équipe s’est imposée 0-1 et se classe désormais 5 e en Championship. De son côté, Portsmouth est 19 e , à cinq points de la zone rouge .…

EA pour SOFOOT.com